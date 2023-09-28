В четверг, 28 сентября, министр просвещения РФ Сергей Кравцов поднял проблему обеспеченности российских школьников учебниками.

В четверг, 28 сентября, министр просвещения РФ Сергей Кравцов поднял проблему обеспеченности российских школьников учебниками. Об этом в своём телеграм-канале сообщил .Народный избранник послал запрос в региональное Министерство образования и узнал, что необходимые пособия и учебники, в том числе и электронные, имеются у 100% владимирских школьников. К слову сказать, столь позитивная картина наблюдается далеко не во всех субъектах страны.«Отдельно мы также обсудили с министром новые учебники по истории для старшеклассников и первокурсников профучилищ. Учителя уже начали преподавать курс новейшей истории по этому пособию. Отмечу, что во Владимирской области на учебники истории для 10-11 классов потрачено почти 48 млн бюджетных рублей», – написал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.