Два года назад телеведущая со скандалом разошлась с предпринимателем Курбаном Омаровым. Некоторые предполагают, что Ксения Бородина так и не обретет счастья в личной жизни.

Два года назад телеведущая со скандалом разошлась с предпринимателем Курбаном Омаровым. Некоторые предполагают, что Ксения Бородина так и не обретет счастья в личной жизни.Сейчас телеведущая придерживается образа примерной матери семейства,модной дамы и психологически зрелой личности. Однако при этом время от времени нападаетна коллег — будто бы на ровном месте. Например, на Викторию Боню. В интервью изданию "Дни.ру" шаманка Hristafarida рассказала о том, насколько Ксения Бородина искренна в своих заявлениях."Ксения — человек непростой. Это женщина с мощным внутреннимстержнем, которая идет по некоторым этапам жизни с уверенностью танка. Новнутри она была, есть и будет всегда чувственной и чуткой", — видит экстрасенс.По ее словам, сейчас у Ксении Бородиной в личной жизни есть возможность пойти по двум путям, и зависит все исключительно от нее. Хотя, с другой стороны, по словам Христафариды, светской львице необходимо поработать над отцовским "наследием" в карме, ведь иногда ей приходится расплачиваться за его действия."Вижу, что она сама ведет большую психологическую работу, нос мужчинами у нее программа несколько раз уже повторялась. Сейчас Вселеннаяготовит для Ксении приятный сюрприз, — полагает эксперт. — И я от всей души желаю ей закрыть вопрос скармическими долгами, с родовыми путами".Шаманка уверена, что мужчина, которыйсделает ее счастливой, уже существует рядом в пространстве, но предки неподпускают его близко, чтобы снять ссебя и передать потомкам свои грехи. Христафарида подчеркивает, что если упустить эту возможность и оставить все, как есть, кармичность пойдет в обеих дочерей Ксении Бородиной и далее. А сама она будет одинокой, даже если рядом будет мужчина."Это вот такой отцовский "подарок", — заключила собеседница "Дни.ру".С другой стороны, Ксения Бородина, по словам экстрасенса, такая, какая есть — многим это не нравится. Новся зависть от телеведущей отлетает, потому что по материнской линии стоит оченьхорошая защита "от главной Женщины Рода". Именно поэтому звезда экрана действительносостоялась как мама, прекрасно выглядит и способна возвращать свою энергию дажепосле потрясений.