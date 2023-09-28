Смотрите в дайджесте:– Жительница Петушинского района зарезала ухажера и попросила мужа о помощи– Последователь запрещенного культа отправился в колонию за пропаганду религии–
<a href="https://33live.ru/novosti/28-09-2023-dajdzhest-kriminal-28092023.html" target="_blank">Дайджест (криминал) 28.09.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– Жительница Петушинского района зарезала ухажера и попросила мужа о помощи– Последователь запрещенного культа отправился в колонию за пропаганду религии–
[url=https://33live.ru/novosti/28-09-2023-dajdzhest-kriminal-28092023.html]Дайджест (криминал) 28.09.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– Жительница Петушинского района зарезала ухажера и попросила мужа о помощи– Последователь запрещенного культа отправился в колонию за пропаганду религии–