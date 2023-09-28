Смотрите в дайджесте:– Жительница Петушинского района зарезала ухажера и попросила мужа о помощи– Последователь запрещенного культа отправился в колонию за пропаганду религии–

Смотрите в дайджесте:– Жительница Петушинского района зарезала ухажера и попросила мужа о помощи– Последователь запрещенного культа отправился в колонию за пропаганду религии– Похитителей продуктов из магазина в Вязниках нашли по отпечаткам пальцев