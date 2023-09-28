Несмотря на то, что «Свидетели Иеговы» признаны экстремистской организацией, 50-летний сектант продолжал вербовать адептов, сообщили в ФСБ. Незаконную деятельность ковровчанина пресекли, а

Несмотря на то, что «Свидетели Иеговы» признаны экстремистской организацией, 50-летний сектант продолжал вербовать адептов, сообщили в ФСБ. Незаконную деятельность ковровчанина пресекли, а мужчину отправили под суд. Установлено, что он давно состоял в преступной организации. Фигурант знал о том, что в 2017 году «Свидетелей Иеговы» запретили, но продолжал активно организовывать и проводить религиозные собрания, а также