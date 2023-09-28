Губернатор Владимирской области Александр Авдеев удостоил 8 жителей региона премией им. Алевтины Артёмовой.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев удостоил 8 жителей региона премией им. Алевтины Артёмовой. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Награда имени почётного гражданина области Алевтины Артёмовой присуждается за достижения в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Впервые получателями премии стали сразу 8 человек. Среди отмеченных в 2023 году жителей есть учителя школ, педагоги дополнительного образования и члены общественных организаций. Полный список лауреатов можно .