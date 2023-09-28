Врач перечислил ежедневные действия, которые совершают люди, подталкивая к себе болезнь.

Врач перечислил ежедневные действия, которые совершают люди, подталкивая к себе болезнь.Следить за здоровьем — значит оберегать себя от различных напастей, от которых не всегда способна избавить медицина. Рак толстой кишки не исключение. Онколог Иван Карасев объяснил, как человек незаметно для себя провоцирует возникновение недуга.Оказывается, в группе риска малоподвижные люди, проводящие много времени в положении сидя. "Привычка много сидеть на одном месте повышает риск образования рака толстой кишки. Поэтому движение – это жизнь!" — отметил специалист.По словам медика, которые приводит телеканал , развитию раковых клеток потворствуют негативные эмоции. Ради безопасности следует избегать стрессовых ситуаций.А с отсылкой на рекомендацию онколога напоминает, что налегать на алкоголь нежелательно. Помимо рака толстой кишки, выпивка может аукнуться и другими недугами.Портал сообщает: остерегаться нужно еще и холеры. В будущем не исключено распространение этого инфекционного заболевания на территории России. Не стоит употреблять сомнительные жидкости — больше доверия заслуживает бутилированная и кипяченая вода. А еще важно термически обрабатывать пищу, причем овощи и фрукты надо тщательно промывать.