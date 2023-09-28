Карамелька из владимирского приюта Дорога добра в ожидании своего хозяина. И наша традиционная...

Карамелька из владимирского приюта "Дорога добра" в ожидании своего хозяина.И наша традиционная рубрика "Хочу домой!". О питомцах, которые живут с волонтерами в ожидании своего хозяина.Телефон волонтёра: 8-920-905-85-83Кошку Карамельку из владимирского приюта "Дорога добра" разрисовала сама Вселенная, считают волонтеры. Трёхцветная, таких называют приносящими удачу, но вот самой Карамельке пока не повезло. Бросили, предали. Сама же красавица не унывает и ждёт, что впереди у неё будут только забота и любовь. Возраст - 4 года.Информация по телефону волонтера и в сообществе приюта "Дорога добра" ВКонтакте.