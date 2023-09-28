Пирожные, торты и мороженое – далеко не лучшие десерты для поддержания стабильной и комфортной жизнедеятельности.

Пирожные, торты и мороженое – далеко не лучшие десерты для поддержания стабильной и комфортной жизнедеятельности.Когда богатые сахаром лакомства постоянно присутствуют в рационе, следует его пересмотреть. Дело в том, что сахар угрожает здоровью, когда поступает в организм в чрезмерном количестве.Осенью, в сезон простуд, нужно быть особенно внимательными, пишет телеканал . По мнению эндокринолога Павловой, иммунные клетки при избытке сахара работают хуже.Кроме того, сайт передает о неудачном сочетании сахара с творогом. Это повышает риск диабета. Вот уж точно, когда сладость не в радость!Для здоровья сердца нужно контролировать уровень сахара в крови, чтобы жить долго и счастливо. Порой именно сахар указывает на то, что организму требуется медикаментозная помощь. По информации портала , с экспертной точки зрения, своевременная диагностика недуга и лечение позволяют ускорить процесс выздоровления.