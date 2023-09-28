Мария Иванова из Владимирской области рассказала о секретах выращивания богатырских тыкв Если вы...

Мария Иванова из Владимирской области рассказала о секретах выращивания богатырских тыквЕсли вы следите за федеральными Вестями, то уже видели необычное зрелище - богатырские тыквы в столичном Аптекарском огороде со всей России. А легко ли вырастить такого гиганта? - мы узнали.- Главное в земле должны быть червячки - они помогают рыхлить землю. Полуторогодовалая Мирослава - главная мамина "помощница" в выращивании гигантских тыкв. Но одних червячков для этого недостаточно. У Марии Ивановой - архитектора по профессии- это первый опыт выращивания гигантов.Мария Иванова, тыквовод:- Люди, которые хотят вырастить рекордсмена сажают даже в апреле, ставят теплицу. Обогрев почве. И выращивают сначала под укрытием. Я сажала без укрытия 20 мая, примерно так, на рассаду.Агродостижениями в садоводстве увлеклась через соцсети. Семена - рассказывает Мария- тоже достались случайно. И какие - с настоящей родословной- Атлантический гигант. К тому же от самого Александра Чусова- российского рекордсмена . Зашла на страничку именитого тыквовода и..Мария Иванова, тыквовод:- Вот выиграла 5 семян от одной тыквы и от другой. Должна быть большая тыква, кг 300.Почему не набрала гигантского вЕса, хоть и делалось все по методике Чусова? Одна из причин- посадка в плотный перегной. Земля тяжелая. А возможно..Мария Иванова, тыквовод:- Полива может быть не хватило. Хотя я поливала много - до 200 л в день на одну тыкву уходит.- Александр, конечно, он их формирует, прикапывает каждую плеть, каждое междоузлие надо прикапывать, чтобы давала дополнительные корни.У ответственных тыквоводов овощ всегда под контролем- где прикопать, полить , удобрить. Даже записи в дневниках ведут. Тыквы у них растут не то что по дням, по часам - за день могут набирать до 20 килограмов. Первые тыквенные рекорды официально начали фиксировать в Америке в конца 19 века, к ним быстро присоединилась и Европа. В 2021 году в Книгу рекордов Гинесса попал итальянец Стефано Кутрупи- его тыква весила 1226 кг. Сегодня это хобби прижилось и в нашей стране. Первый диковинный экспонат в 432 кг в столице представил Александр Чусов из Подмосковья. 2 года назад тыкву Андрея Гусева из Луховиц уже в 700 кг внесли в российскую Книгу рекордов.Одним словом "Формула 1" в агрономии увлекательна. Не устояла и Мария. И первый опыт, как видим, удачен.Мария Иванова, тыквовод:- Я ее измеряла от силы 2 раза, визульно подходила, смотрела. Да, растет. Какое-то время она сильно разогналась и сильно выросла буквально за месяц. Я ее опыляла 24 июля.Энтузиасты-тыквоводы даже придумали специальную программу для высчитывания веса тыквы по окружности. Измеряем и мы.Мария Иванова, тыквовод:- Первое измерение, давайте. Не хватат, да доча, не хватает. И с другой стороны. У нас тут даже больше 2 метров в окружности. Так вот 293, первое значение.Показания поперек и вдоль составили примерно по 190 см. И в итоге получилось.Мария Иванова, тыквовод:- О, 195 кгМария не против в будущем поучаствовать в тыквенных баталиях. Вот только до Москвы далеко. Говорит- " Хорошо, если такие выставки агродостижений и во Владимирской области появятся. Фермерам всегда есть чем похвалиться." Она уж точно на достигнутом не остановится .Мария Иванова, тыквовод:- Это очень заразительно. Тем более есть свои семена. я ее опыляла по всем правилам.Семена у Марии теперь тоже с родословной. Возможно, и имена у тыкв появятся, как у профессионалов.Мария Иванова, тыквовод:- Я ее называла малышка, а потом она стала Солнышко, желтенькая такая.Двухсоткилограммовое Солнышко предназначалось для изготовления кареты для маленькой Золушки.Мария Иванова, тыквовод:- Кто помогал маме тыкву растить- Я.- Да, молодец.Но форма подвела-выросла приплюснутой. Поэтому урожай пойдет на переработку. И не только в каши и супы. Главное лакомство в семье Ивановых тыквенные цукаты.- Мы ее просто вскрываем.Дальше процесс несложный- режем на кусочки. На сковородку - примерно стакан сахара и немного воды.Мария Иванова, тыквовод:- Чтобы сахар немного намок. Даже не растаял, а намок. ВотТеперь все пространство заполняем нарезанной тыквой .Мария Иванова, тыквовод- Теперь мы это просто ставим на огонь. 5 минут на одной стороне, 5-на другой. Главное, чтобы вся тыква обыла в это сиропе. Она станет мягенькая, Мы ее выкладываем на сито и все, и в Ветерок выкладываем.Профессиональную сушилку может заменить и обычная духовка. Оставшийся сироп повторно используется для новой партии. 12 часов сушим и цукаты готовы.- Когда пробуешь эти цукаты никогда не скажешь, что они сделаны из тыквы.Тыквенный урожай у Ивановых этой осенью на славу! Хотя, лето было прохладное , не тыквенное, вырастает в таких условиях сильнейший- смеется Мария. Тыквенными исполинами хочется заниматься просто из-за положительных эмоций. Удовольствие в самом процессе. А победы в агрокультурном спорте у девушки, видимо, еще впереди!Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир".