Работы на Рпенском проезде во Владимире вышли на финишную прямую.

Работы на Рпенском проезде во Владимире вышли на финишную прямую. Дорожники завершили кладку асфальта от комплекса «Ярко парк» до моста через Рпень, нанесли разметку и поставили знаки. Об этом сообщила пресс-служба .Объект возводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На текущий момент специалисты установили столбы освещения, построили дорожки для пешеходов и велосипедистов и благоустроили 600 м. территории.В целом объект готов на 89%. Сегодня продолжается обустройство ограждения и возведение последней подпорной стены. Также «осталось произвести укрепительные работы 1200 м дороги, устроить верхний слой покрытия с 8 по 19 пикет», – говорится в сообщении пресс-службы.