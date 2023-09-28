На строительство потратят более 479 млн рублей

Строительство новой детской поликлиники началось в Кольчугино, сообщает минздрав Владимирской области.Отмечается, что поликлиника будет обслуживать более 9 тысяч маленьких пациентов. Сейчас детей принимают в поликлинике, которая расположена в жилом доме. Новое трехэтажное здание будет рассчитано на 250 посещений в смену.Строительство обойдется более чем в 479 млн рублей, завершить его планируют в 2024 году.Ранее мы писали,что владимирским медучреждениям более 460 единиц оборудования.