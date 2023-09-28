Новые владимирские автобусы ждут водителей. Напомним, в областную столицу поступило сто единиц...

Новые владимирские автобусы ждут водителей.Напомним, в областную столицу поступило сто единиц общественного транспорта.Он удобен в эксплуатации и оборудован новыми системами безопасности, пишет в своём телеграм-канале глава города Дмитрий Наумов. Но, конечно, без человека за рулем с места не двинется. Мэр призвал обратить внимание на вакансии компании "Владимирпассажиртранс". Работодатель обещает своевременную оплату труда и полный соцпакет.