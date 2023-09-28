На очередном заседании топонимической комиссии Владимира было предложено назвать новый сквер по проспекту Ленина Кутузовским – в честь Героя РФ, генерал-лейтенанта Романа Кутузова.

На очередном заседании топонимической комиссии Владимира было предложено назвать новый сквер по проспекту Ленина Кутузовским – в честь Героя РФ, генерал-лейтенанта Романа Кутузова. Об этом сообщила пресс-служба .Ранее в сквере был торжественно открыт бюст Героя РФ. Роман Кутузов героически погиб 5 июня 2022 года во время проведения специальной военной операции.В ведомстве подчёркивают, что решения топонимической комиссии имеют рекомендательный характер и будут рассмотрены горсоветом.