На очередном заседании топонимической комиссии Владимира было предложено назвать новый сквер по проспекту Ленина Кутузовским – в честь Героя РФ, генерал-лейтенанта Романа Кутузова.
На очередном заседании топонимической комиссии Владимира было предложено назвать новый сквер по проспекту Ленина Кутузовским – в честь Героя РФ, генерал-лейтенанта Романа Кутузова. Об этом сообщила пресс-служба .
Ранее в сквере был торжественно открыт бюст Героя РФ. Роман Кутузов героически погиб 5 июня 2022 года во время проведения специальной военной операции.
В ведомстве подчёркивают, что решения топонимической комиссии имеют рекомендательный характер и будут рассмотрены горсоветом.