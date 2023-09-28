Опрокинувшийся фургон перегородил трассу М-7 во Владимире. Фото с места происшествия очевидцы...

Опрокинувшийся фургон перегородил трассу М-7 во Владимире.Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.По предварительным данным, микроавтобус "Газель" опрокинулся набок на "Пекинке" в районе гиперрынка "Тандем".Транспортное средство перегородило собой две полосы движения, что затруднило перемещение по трассе других автомобилей.О пострадавших не сообщается.Информация уточняется.Фото и видео https://t.me/pvov33