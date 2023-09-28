Опрокинувшийся фургон перегородил трассу М-7 во Владимире.
Фото с места происшествия очевидцы...
Опрокинувшийся фургон перегородил трассу М-7 во Владимире.
Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
По предварительным данным, микроавтобус "Газель" опрокинулся набок на "Пекинке" в районе гиперрынка "Тандем".
Транспортное средство перегородило собой две полосы движения, что затруднило перемещение по трассе других автомобилей.
О пострадавших не сообщается.
Информация уточняется.
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