Пойманный во Владимирской области на живца наркосбытчик отправится на особый режим Петушинским...

Пойманный во Владимирской области "на живца" наркосбытчик отправится на особый режимПетушинским районным судом установлено, что наркопотребитель купил через интернет 1, 43 грамма героина и 7, 82 грамма марихуаны, забрав их из тайников-закладок.8 июля продал запрещенное вещество лицу, участвующему в оперативно-розыскном мероприятие «Проверочная закупка» за 2000 рублей. И был задержан сотрудниками ОМВД России по Петушинскому району.Суд приговорил его к 4 годам и 1 месяцу в колонии особого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com