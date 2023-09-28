По итогам января-августа более 51% всех новых машин в России физлица купили с привлечением автокредита.

По итогам января-августа более 51% всех новых машин в России физлица купили с привлечением автокредита. Этот показатель значительно превышает уровень за аналогичный период прошлого года (40,1%). Несколько «охладить» сегмент в четвертом квартале может ужесточение политики регулятора и рост ставок.В сегменте новых машин, где общий уровень цен корректируется активнее, автозаемщики традиционно проводят наибольшее количество кредитных сделок. По данным ВТБ, в августе с использованием заемных средств россияне приобрели около 47% новых автомобилей, что превышает показатели по итогам 2022 года (43,6%) и рекордного уровня 2021-го (43,4%). Максимальные значения фиксировались в январе и июле – тогда эта доля превышала 65% и 57% соответственно.В сегменте машин с пробегом наблюдается еще более выраженная динамика за счет роста доли автодилеров в данном сегменте. По итогам августа здесь доля кредитных сделок составила 10%, что соответствует среднему значению в январе-августе, но в то же время значительно превышает средний показатель за 2022 год в размере 6%. При этом на фоне общего роста рынка автокредитования в августе абсолютные продажи в сегменте увеличились в 2 раза к показателям 2022 года.«В 2023 году спрос россиян на автомобили восстановился, что сразу же отразилось на динамике рынка кредитов, которые сегодня выступают основным инструментом покупки. Помимо отложенных сделок и господдержки, фактором роста стало расширение ассортимента на фоне перезапуска отечественного производства и поступления китайских брендов. Весомый вклад внесли и профессиональные участники рынка – дилеры, которые взяли на себя роль флагмана во вторичном сегменте, а также банки, запустившие новые финансовые инструменты для покупки машин с пробегом. Комплексная поддержка россиян обеспечила рынку рекордные выдачи, которые уже на 85% превышают уровень 2021 года», – прокомментировал зам.начальника управления «Автокредитование» ВТБ Константин Снегирев.Он добавил, что на фоне ужесточения политики Центрального банка и, как следствие, роста ставок в четвертом квартале интерес россиян к автокредитам может «охладиться». Тем не менее, за счет роста среднего «чека» на фоне корректировки цен на машины выдачи последних месяцев года будут для рынка рекордными.По итогам года сегмент автокредитов может показать исторический результат – порядка 1,5 трлн рублей продаж. Это цифра более чем в два раза превысит итог прошлого года и на треть – 2021-го, когда наблюдался максимальный спрос автозаемщиков.Продажи автокредитов в России уже составили около 1 трлн рублей. Этот результат на 40% превышает итоги за весь прошлый год и на 20% - за сопоставимый период рекордного 2021 года. Основным спросом заемщиков пользуются авто с пробегом, доля которых в выдачах кредитов превышает 78%.