Пару дней назад у «Шестого канала» вышел материал о старом вековом доме на Большой Московской в центре Владимира. Глядя на здание сложно поверить, что там кто-то живет. После выхода репортажа

Пару дней назад у «Шестого канала» вышел материал о старом вековом доме на Большой Московской в центре Владимира. Глядя на здание сложно поверить, что там кто-то живет. После выхода репортажа о проблеме узнал Следственный комитет РФ, что следует из опубликованного пресс-службой релиза. Условия в доме для жизни не пригодны: течет крыша, в трещинах стены, проводка