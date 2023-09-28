Посылки военнослужащим в зону СВО можно отправить бесплатно через Почту России Оформляя...

Посылки военнослужащим в зону СВО можно отправить бесплатно через "Почту России"Оформляя отправление, в адресной строке нужно указать ФИО, номер войсковой части, индекс 103400 и город Москва. Все посылки наплавляются в логистический столичный центр, где передаются представителям Минобороны для доставки бойцам в зону спецоперации. Передача принимается в открытом виде. Число посылок от одного человека не ограничено, но вес каждой не должен превышать десять килограммов. Подробная информация в контакт-центре "Почты России".