Признанный виновным в растрате 2,3 млн. рублей экс-руководитель владимирского ГУП ДСУ № 3 Роман...

Признанный виновным в растрате 2,3 млн. рублей экс-руководитель владимирского ГУП "ДСУ № 3" Роман Головин оштрафован на 2 миллиона.Ленинским районным судом установлено, что в 2020 году осужденный занимал руководящую должность в ГУП «ДСУ-3», в том числе, исполнял обязанности генерального директора предприятия.В декабре прошлого года "Вести" сообщали, что он оставил свой пост.С целью сохранения своего рабочего места, в том числе в период его уголовного преследования по возбужденному в отношении него уголовному делу, он решил уволить ряд заместителей генерального директора предприятия за один день.Без фактической отработки установленного трудовым законодательством срока и без возможности отозвать свое заявление на увольнение.Так, с 23 июля 2020 года по 29 апреля 2021 года по указанию Головина, в нарушение трудового законодательства, были уволены четыре заместителя генерального директора ГУП "ДСУ-3", которым было выплачено в сумме 2 348 904 рубля. Что причинило госпредприятию ущерб в особо крупном размере.Роман Головин вину не признал. Его приговорили к штрафу 2 млн рублей с лишением права занимать определенные должности на 1 год и 6 месяцев.Приговор в законную силу не вступил.Напомним, что бывший гендиректор ГУП «ДСУ № 3» Роман Головин уже был осужден по статье "Ограничение конкуренции, с использованием служебного положения, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере". В марте он был приговорен тоже к штрафу - в размере 150 тыс рублей.Фото: ГТРК Владимир