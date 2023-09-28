Пятьдесят четыре новых сотрудника подразделений регионального УМВД приняли присягу во...

Пятьдесят четыре новых сотрудника подразделений регионального УМВД приняли присягу во ВладимиреПятьдесят четыре новых сотрудника подразделений регионального УМВД приняли присягу на верность стране. Церемония прошла в ведомственном Центре в Юрьевце, где будущие полицейские проходили профессиональную подготовку.Быть преданными профессии и верными чувству долга новобранцам пожелали ветераны полиции, члены общественного совета и лично - начальник регионального УМВД по Владимирской области Валерий Медведев. Среди присягнувших - сотрудники патрульно-постовой службы, участковые, дознаватели, оперуполномоченные и госавтоинспекторы. В завершение церемонии полковник Медведев провел для юношей (и девушек, кстати) небольшой мастер-класс по стрельбе из табельного оружия.Николай Денисов, ветеран ОВД, генерал-майор милиции в запасе:- Наших ребят это ко многому обязывает. Они должны проникнуться и прочувствовать всю ту ответственность, которая на них возлагается с принятием присяги.