Гороскоп выделяет три категории людей, не умеющих экономить.

Гороскоп выделяет три категории людей, не умеющих экономить.Чтобы денег хватало, их нужно придержать в кармане, а не тратить на все и сразу. Известное правило. Но не для всех знаков зодиака оно работает.Есть те, кто не будет держать деньги в кармане. Кто же самые ярые транжиры из знаков зодиака?Открывают топ-лист Овны.Когда эти ребята видят что-то яркое и впечатляющее, они не будут думать о цене и потратят все на понравившуюся вещь. Для огненного знака важен принцип "здесь и сейчас". Овны первые в зодиакальном круге, а, значит, должны быть первыми во всем.Вместе с Овнами рейтинг транжир разделяют Близнецы.Их легко может соблазнить на незапланированная поездка с друзьями, горящая путевка или занятная техническая новинка. В надежде на своих друзей Близнецы расходуют имеющиеся финансы. Так пишет интернет-издание "".Ну и замыкают круг заядлых покупателей Стрельцы.У них нет стремления идти срочно тратить деньги, нет. Скорее, они могут стать заложниками собственного великодушия и желания гулять "на широкую ногу".