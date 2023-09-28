Сектант из Владимирской области получил реальный срок. Управлением ФСБ России по Владимирской...

Сектант из Владимирской области получил реальный срок.Управлением ФСБ России по Владимирской области установлено, что 49-летний житель Коврова на протяжении длительного времени состоял в запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы".Напомним, что «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в его состав 395 местных организаций признаны экстремистскими и принято решение об их ликвидации. А в июле 2023г. руководитель (старейшина) ковровской ячейки «Свидетели Иеговы» был осужден 2 года 7 месяцев с отбыванием наказания общего режима.Однако фигурант принимал активное участие в организации и проведении религиозных собраний, занимался привлечением новых адептов и осуществлял пропагандистскую деятельность.Решением Ковровского горсуда он получил 1 год общего режима, с ограничением свободы на срок 6 месяцев.Фото: пресс-служба УФСБ по Владимирской области.