День огурца, который в июле отмечается в туристической столице Владимирской области, вошёл в список 5 уникальных праздников России.

День огурца, который в июле отмечается в туристической столице Владимирской области, вошёл в список 5 уникальных праздников России. Рейтинг необычных мероприятий составили сотрудники .В сообщении агентства говорится, что во время проведения праздника всё в Суздале «становится огуречным». Участников торжества угощают блюдами из этого продукта, гвоздём же программы является Огурец Рассолович, который всячески веселит и развлекает гостей. Жители Владимирской области готовятся к празднику загодя и выставляют лучшие сорта огурцов.