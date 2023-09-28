Долгое время Дмитрий Шепелев старался оградить Платона от внимания прессы. Однако вчера телеведущий привел отпрыска на премьеру сериала.

Долгое время Дмитрий Шепелев старался оградить Платона отвнимания прессы. Однако вчера телеведущий привел отпрыска на премьеру сериала.Сам шоумен не слишком часто появляется на подобныхмероприятиях, не являясь любителем светских сборищ, однако премьеру "Плаксы" онпропустить не смог и все-таки пришел на Арбатскую площадь в старейший кинотеатрМосквы — "Художественный". Дмитрия Шепелева сопровождал Платон, 10-летний сынот Жанны Фриске.Стараясь обеспечить своему ребенку нормальную жизнь, Шепелевзакономерно пытался свести его публичную жизнь, не допуская внимания прессы иобъективов — по крайней мере, по возможности. И в общем-то, в целом это емуудавалось: лишь в 2019 году Платон засветился в компании отца и ЕкатериныТулуповой на премьере постановки Цирка Дю Солей "Торук — Первый полет",вдохновленной "Аватаром" Джеймса Кэмерона.Однако сын растет, и пришла пора выводить его в свет. Относительно недавно Дмитрий Шепелев завел ему аккаунт в одной очень известной,но запрещенной социальной сети, куда парень выкладывает фотографии с занятийспортом и музыкой. Подписчики поражены, насколько Платон внешне похож на маму,Жанну Фриске. Сейчас, на премьере, это впечатление только усилилось, ведь людисмогли наблюдать его вживую, а не с экранов смартфонов.