Татьяна Корякина, организатор фестиваля Золотая осень поделилась впечатлениями с высоты...

Татьяна Корякина, организатор фестиваля "Золотая осень" поделилась впечатлениями с высоты аэростатаВладимирцы в следующем году смогут полетать над Суздалем на Суздале. В рамках осеннего фестиваля воздухоплавания в небо поднимут именной воздушный шар жемчужины Золотого Кольца. Как страшно красиво всё с высоты корзины аэростата, знает пилот воздушного судна Татьяна Корякина. Как ее занесло в воздухоплавание? С девушкой на шаре пообщалась Ангелина Свищ.- Полетели!Ее стихия - воздух. Татьяна Корякина-воздухоплаватель в нескольких поколениях. Любовь ко всему "высокому" ей прививали с детства. Сначала просто помогала родителям, теперь же сама управляет огромным аэростатом.Татьяна Корякина, организатор фестиваля "Золотая осень"- Семейные большие традиции - мне нельзя было идти по другому. Большие истоки от родителей поэтому там не было выбора.Десятки воздушных шаров в суздальском небе-работа Татьяны. Девушка -одна из организаторов масштабного и зрелищного фестиваля. Участники - 15 команд из разных регионов страны. Каждый аэростат неповторим.Татьяна Корякина, организатор фестиваля "Золотая осень":- Здесь 15 аэростатов из разных городов. Большинство это из Переславля. Мы хотели сделать маленький переславский фестиваль, но мы не умеем делать маленькие фестивали. Нам очень хочется позвать всех.Они поднимаются на высоту от 100 до 400 метров. Но это, конечно, не предел. Такие аэростаты могут достигать отметки и в четыре километра. Изобретатели воздушного шара, братья Монгольфье могли бы только позавидывать таким "заоблачным " результатам современных воздухоплавателей. Их первый аэростат в 1783 году оторвался от земли всего на тысячу метров.Мечтать же о небе люди начали гораздо раньше. За 79 лет до аэростата португальский священник Бартоломеу де Гусман продемонстрировал модель воздушного шара с маленькой жаровней. Его изобретение поднялось на 4 метра.Татьяна Корякина, организатор фестиваля "Золотая осень":- Как вот в песнях поется, что маленькие люди снизу ходят и я лечу, там одна жизнь а у меня здесь совершенно другая, свободная, просторная только у меня горелка и шар и все вообще прекрасно.Для Татьяны полеты - не только работа, но и медитация. Оторваться от всего земного и почувствовать свободу - истинное счастье. Века идут, меняются и совершенствуются воздухоплавательные аппараты, но мечта человека о небе остается неизменной.Ангелина Свищ, Александр Чунаев, "Вести-Владимир"