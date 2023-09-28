Из года в год экологический фестиваль «Лазурь» объединяет под своим началом множество экологически ориентированных и творческих людей.

Из года в год экологический фестиваль «Лазурь» объединяет под своим началом множество экологически ориентированных и творческих людей. Мероприятие такого масштаба призвано демонстрировать единство и гармонию существования человека с окружающей средой, помогает формировать экологическую культуру у подрастающего поколения, побуждает людей стремиться изменить экологию региона в лучшую сторону.В этом году XXIV городской экологический фестиваль «Лазурь» пройдет 27 октября в ДК «Современник» Коврова. Темой фестиваля станет «Экология культуры России в единстве красоты природы и мощи русского духа».Программа мероприятий разнообразна, каждый найдет для себя интересную тему. Помимо конкурсной части, на мероприятии будет организована выставка животных «Сто друзей ста мастей», мастер-класс по изготовлению оберегов из природных материалов в традициях русской культуры, а также выставка-дегустация «Здоровая кулинария», где все желающие смогут познакомиться с необыкновенными кулинарными изделиями из овощей и фруктов с использованием лекарственных трав.Более 20 лет через призму творческих идей экологический фестиваль открывает нам дверь в мир, где царит баланс между человеком и природой, позволяя погрузиться в атмосферу красоты русской культуры.ГБУ ВО «Экорегион», являясь в этом году одним из учредителей фестиваля, приглашает всех желающих присоединиться к празднику. Такие яркие события привлекают внимание к важным вопросам экологии, ее сохранению и приумножению природных богатств. Ведь природа – это сила, которая воздействует не только на культуру человека, но и его духовное развитие.С подробностями организации и участия в экологическом фестивале «Лазурь» можно ознакомится .