В Коврове строители забрали детскую площадку у жителей многоквартирного дома. Неприятным сюрпризом...

В Коврове строители забрали детскую площадку у жителей многоквартирного дома.Неприятным сюрпризом для жителей многоквартирного дома номер 26/2 по улице Зои Космодемьянской в Коврове стало соседство со строительной площадкой новой многоэтажки. Жильцы уже потеряли детский городок со сквером. Они считают, что работы идут с явными нарушениями градостроительных норм. Подробности у Александра Сыпченко.- Вишню вырубили, дуб вырубили, самое интересное, что их сразу увезли.Еще недавно жители дома 26/2 по улице Зои Космодемьянской могли беспрепятственно гулять в своем дворе, а дети играть в песочнице и кататься на качелях. Теперь в их окнах только 3 метровый забор и предупреждающие знаки. Люди уверены, часть их придомовой территории, а это почти 2000 квадратов отрезали незаконно.Анастасия Торопова, жительница дома 26/2 по улице Зои Космодемьянской:- Даже той же горки и качелей уже нет. Тут была зеленая зона и деревья, жители сами сажали их, причем очень редкие. Их просто уничтожили, сказав эта наша территория.Сравняла с землей детскую площадку и зеленую зону стройфирма Континент. Согласно кадастровой карте, участок, на котором велись работы, предназначен под строительство многоэтажного дома. Местные уверяют, что вскоре здесь появится элитный жилой комплекс ценой 2 с половиной миллиарда рублей, ну а забор никуда не денется, ведь новым владельцам дорогих квартир нужен будет комфорт и уединение. Правда почему это происходит за счет других, жителям улицы Зои Космодемьянской не ясно до сих пор.Ирина Бохвалова, жительница дома 26/2 по улице Зои Космодемьянской:- Они у нас отняли. Они еще хотят забор поставить железный. Вы представляете, что здесь будет спортплощадка, детская площадка, парковки, а наши дети будут стоять у забора как обезьяны и смотреть как гуляют другие дети.По словам глава инициативной группы Александра Данилушкина, массу споров вызывает не только проект застройки улицы, но и то, как под это готовили нормативную базу. Чтобы здесь появился 17-этажный дом, администрация города по закону должна была провести публичные слушания. Что и было сделано, но пригласить на них жителей соседнего дома, видимо, забыли. Многочисленные звонки и обращения в различные службы, по словам активиста, пока ни к чему ни привели.Александр Данилушкин, глава инициативной группы:- В 2014 году администрацией было проведено межевание и эта территория сократилась до 4500 квадратных метров, мы стали выяснять как же это так получается, разговаривали с земельными инженерами, они нам объяснили, что без 100 процентного голосования такого не должно было произойти.Все эти вопросы мы пытались задать администрации Коврова, но в плотном графике чиновников времени для встречи с нашей съемочной группой не нашлось. Вести отправили официальный запрос. Ну а жители дома 26/2 решили отстаивать свои права в суде. Для этого им даже пришлось нанять адвоката, но правда и справедливость, конечно, дороже, говорят люди.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"