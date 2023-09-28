В Судогде у нетрезвого водителя конфисковали иномарку, за руль которой сел в состоянии...

В Судогде у нетрезвого водителя конфисковали иномарку, за руль которой сел в состоянии наркотического опьянения.Судогодским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию за невыполнение требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водительские права в ГИБДД не сдал. Не имея права, сел за руль автомобиля в состоянии наркотического опьянения.Виновному назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишения прав сроком на 2,5 года.Автомобиль марки «Фольксваген поло» конфискован в доход государства.Фото freepik.com