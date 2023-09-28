В преддверии Дня воссоединения ДНР с Россией Владимирская область прислала в Докучаевск акустическую систему и смарт-телевизор.

В преддверии Дня воссоединения ДНР с Россией Владимирская область прислала в Докучаевск акустическую систему и смарт-телевизор. Об этом сообщила пресс-служба .Мэр Суздаля Сергей Сахаров передал новую технику Центру культуры и досуга подшефного города. Экран разместили на входе в учреждение, и теперь посетители могут посмотреть фильмы и телепередачи. Акустическая система пригодится на репетициях местной брейк-группы.Глава администрации Докучаевска Александр Качанов выразил признательность за дружбу и постоянную помощь.