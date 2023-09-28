В 33-й регион поступила крупная партия вакцин против гриппа, ветряной оспы и менингококка.

В 33-й регион поступила крупная партия вакцин против гриппа, ветряной оспы и менингококка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Владимирской области.Так, для детского населения привезли 61290 доз «Совигриппа». Ранее не сделавшим прививки от оспы несовершеннолетним и призывникам доставили 1500 доз вакцины «Варилрикс». Кроме того, регион получил 500 доз «Менактры» против менингококка.В ведомстве отмечают, что перед проведением иммунизации нужно обратиться к педиатру или терапевту. По каким медучреждениям распределены вакцины, можно .