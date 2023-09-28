Владимирцы смогут увидеть последнее в этом году Суперлуние, которое назвали Роковым. 29...

Владимирцы смогут увидеть последнее в этом году Суперлуние, которое назвали "Роковым".29 сентября насупит четвертое и последнее в нынешнем году Суперлуние. Спутник Земли подойдет на минимальное расстояние к нам - это порядка 356 500 км. И поэтому будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.Добавим, что в Луна в Суперлуние будет находиться в Овне – самом «горячем» знаке зодиака. Поэтому сегодняшнее Суперлуние "Огненным" или "Роковым". Кто-то почувствует прилив сил, другие — будут страдать от бессонницы, болеть и нервничать. Объясняется это тем, что в полнолуние усиливается эмоциональный фон, многие становятся более чувствительными и восприимчивыми.Кроме того, нынешнее Суперлуние будет сопровождаться сияющими Юпитером, Сатурном и Меркурием.Синоптики обнадеживают жителей Владимирской области: облака, которые появились на небе утром, продержатся почти весь день, а к вечеру должны рассеяться.Так что Суперлуние можно будет наблюдать у нас буквально сразу после захода Солнца в 18 часов 14 минут.Фото создано нейросетью