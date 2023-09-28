Во Владимире готовятся к гонкам дронов Активисты регионального Народного фронта инициировали...

Во Владимире готовятся к гонкам дроновАктивисты регионального Народного фронта инициировали создание профильной Федерации. И теперь решили провести первые открытые соревнования по дрон-рейсингу.Называется турнир "Ветер северный". Принять участие может любой желающий от 8 лет. Первые состязания пройдут уже завтра - на специализированных площадках Владимира и области. Участники: школьники и студенты технических специальностей. А на ноябрь запланированы курсы повышения квалификации учителей школ, в которых есть дроны. Цель - вовлечь школьников в эти состязания.Работа новой Федерации гонок дронов, уверены активисты, будет способствовать подготовке востребованных сегодня специалистов - операторов БПЛА.