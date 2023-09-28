Неудобства связаны с работами по замене запорной арматуры на водоводе в районе д. 15 на улице Усти-на-Лабе, сообщили в мэрии. Воду отключили сегодня с половины одиннадцатого утра. Холодное

Неудобства связаны с работами по замене запорной арматуры на водоводе в районе д. 15 на улице Усти-на-Лабе, сообщили в мэрии. Воду отключили сегодня с половины одиннадцатого утра. Холодное водоснабжение восстановится к 17:00 28 сентября. Под отключение попали следующие дома: – ул. Усти-на-Лабе, 13/19, 15, 17, 23, 25, 27; – ул. Фейгина, 9, 14, 16; –