Во Владимире после вмешательства прокуратуры дорогу вблизи школы и двух детских садов оборудовали...

Во Владимире после вмешательства прокуратуры дорогу вблизи школы и двух детских садов оборудовали освещениемПрокуратурой города Владимира совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Владимиру проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на всем протяжении дороги от улицы Василисина до дома 28-а по улице Нижняя Дуброва г. Владимира, а также тротуара вдоль неё, полностью отсутствует электрическое освещение. При это на указанной территории расположены МАОУ «Гимназия 39», МБДОУ «Детский сад № 127», МБДОУ «Детский сад № 110».В администрацию города неоднократно поступали обращения жителей о том, что несовершеннолетние вынуждены добираться в осенне-зимнее время из образовательных учреждений в отсутствие освещения.В итоге прокурор обратился в Октябрьский районный суд г.Владимира с требованием к администрации города в течение 6 месяцев устранить допущенные нарушения.Требования прокурора судом удовлетворены. На данный момент дорога оборудована электрическим освещением.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области; pxfuel.com