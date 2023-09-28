Бывший руководитель дорожной компании признан виновным в растрате денег с использованием служебного положения, сообщили в прокуратуре области. Установлено, что в 2020 году Роман Головин

Бывший руководитель дорожной компании признан виновным в растрате денег с использованием служебного положения, сообщили в прокуратуре области. Установлено, что в 2020 году Роман Головин занимал руководящую должность в ГУП «ДСУ-3». В тот момент шло расследование другого уголовного дела, связанного с получением контракта на строительство Рпенского проезда, Роман Головин фигурировал и там. Чтобы сохранить себе рабочее