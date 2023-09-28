Во Владимирской области девушку будут судить по обвинению в убийстве сожителя. Муж обвиняемой...

Во Владимирской области девушку будут судить по обвинению в убийстве сожителя.Муж обвиняемой вызвал "Скорую помощь", но было уже поздно.Следственными органами регионального управления СК России установлено, что обвиняемая находилась по месту жительства в Петушинском районе со своим сожителем. Они вместе распивали спиртное.В пьяной ссоре девушка нанесла мужчине множественные удары ножом, от которых он умер на месте происшествия.Обвиняемая позвонила своему супругу, с которым совместно не проживает. И уже он обратился в "скорую", а ее сотрудники вызвали полицию.Теперь суд рассмотрит дело об убийстве по существу.Фото: https://www.pxfuel.com