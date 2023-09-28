В 33-м регионе задерживается строительство образовательных учреждений.

В 33-м регионе задерживается строительство образовательных учреждений. Об этом сообщили областные СМИ со ссылкой на телеграм-канал .Предполагалось, что уже в 2023 году двери для учеников распахнут новые школы в Вязниках, Гусь-Хрустальном, Коврове, Покрове и селе Сновицы. Однако открылось лишь учебное заведение в Сновицах. Прочие объекты возводят с серьёзным отставанием от графика.Считается, что основными причинами срыва сроков строительства стали задержки поставок материалов и нехватка рабочих рук. Пока открытие школ перенесено на 2024 год.