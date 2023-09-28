Во Владимирской области стартует осенний призыв в армию Во Владимирской области все готово к...

Во Владимирской области стартует осенний призыв в армиюВо Владимирской области все готово к началу осенней призывной кампании. Призыв на срочную военную службу, напомню, стартует первого октября и завершится тридцать первого декабря.Количественно он будет таким же, как весенний. И проводиться будет по тем же правилам, то есть будут рассылаться бумажные повестки, однако штраф за неявку в военкомат составит тридцать тысяч рублей. Новобранцы не будут направляться в зону СВО, подчеркивают в областном военкомате.