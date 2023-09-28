Считается, что пиво менее опаснее, чем водка, поэтому к этому слабоалкогольному напитку везде относятся по-особенному. Однако врачи вовсе не разделяют спиртное на какие-то категории, ..

Считается, что пиво менее опаснее, чем водка, поэтому к этому слабоалкогольному напитку везде относятся по-особенному. Однако врачи вовсе не разделяют спиртное на какие-то категории, поскольку, по сути, не существует крепких или некрепких напитков. Все они могут вызывать зависимость, а значит, нанести сильный удар по здоровью. Об этом рассказал нарколог психиатрической клиники "Госпитальная" Игорь Куреков в беседе с интернет-изданием "". Отметив столь неудобный факт для любителей пива, эксперт развенчал главный миф: слабее – не значит, безопаснее.О огромном вреде всех алкогольных напитках напомнил случай, о котором рассказали "". Как сообщает издание, в хирургическое отделение Каширской центральной районной больницы доставили 24-летнего молодого человека из-за сильного отравления алкоголем. У парня развился тяжелый панкреатит с клинической картиной, поэтому пациента срочно прооперировали.