Два друга из соседней Нижегородской области направлялись в Ковров в гости, а заодно решили пополнить запас продуктов незаконным способом. Мужчины заехали в супермаркет в Вязниках. Решили

Два друга из соседней Нижегородской области направлялись в Ковров в гости, а заодно решили пополнить запас продуктов незаконным способом. Мужчины заехали в супермаркет в Вязниках. Решили действовать поодиночке. Как показали камеры видеонаблюдения, сначала “затариться” зашел один из них – он положил в корзину разные продукты, потом переложил в пакет и вышел не оплатив. Спустя 15