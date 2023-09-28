Чем занимаются геологи и почему эта профессия считается романтичной и полной приключений? Ответы на эти и другие вопросы юные владимирцы могут получить в эту субботу в Музее природы. Музей

Чем занимаются геологи и почему эта профессия считается романтичной и полной приключений? Ответы на эти и другие вопросы юные владимирцы могут получить в эту субботу в Музее природы. Музей запускает цикл встреч с сотрудниками «Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья им. Н.М. Федоровского». Ученые будут проводить лекции и практические занятия для детей абсолютно бесплатно. Встречи будут