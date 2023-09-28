Житель Мурома, ударивший ножом в живот соседа, предстанет перед судом Заместителем Муромского...

Житель Мурома, ударивший ножом в живот соседа, предстанет перед судомЗаместителем Муромского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 9 июля 2023 года потерпевший с женой и ребёнком приехал на день рождения к своей тёще в деревню Саванчаково. Семья отмечала праздник на улице в палисаднике дома.Пьяному соседу не понравился данный факт и между ним и пострадавшим произошла ссора. У обвиняемого был нож, которым дважды ударил соседа в живот и пошел к себе в дом, помыл нож и руки и продолжил распивать спиртное.Жена потерпевшего доставила его в больницу, где ему своевременно оказали медицинскую помощь.Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Муромский городской суд для рассмотрения по существу.Фото freepik.com