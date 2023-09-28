Житель Мурома предстанет перед судом по обвинению в применении насилия к полицейскому, находящемуся при исполнении служебных обязанностей.

Житель Мурома предстанет перед судом по обвинению в применении насилия к полицейскому, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба .Инцидент произошёл 15 августа. Подозреваемый и его приятели выпивали в одном из городских дворов. Местные жители возмутились поведением нетрезвой компании и вызвали полицию. Вскоре на место прибыли правоохранители и решили забрать фигуранта в отдел, чтобы оформить протокол. В этот момент обвиняемый ударил стража порядка кулаком в грудь.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Мурома передано в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.