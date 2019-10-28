В ходе долгих исследований и анализа статистических данных, было выявлено 3 основных фактора, которые существенно снижают конверсию. Удивительным стало то, что даже некоторые крупные компании допускают эти ошибки.

В ходе долгих исследований и анализа статистических данных, было выявлено 3 основных фактора, которые существенно снижают конверсию. Удивительным стало то, что даже некоторые крупные компании допускают эти ошибки.

Злоупотребление скриптами и изображениями

Некоторые пользователи отключают показ изображений при просмотре почты. Это делается для экономии интернет-трафика. Особенно это часто применяется на смартфонах. А если говорить о скриптах, то большинство почтовых провайдеров их просто вырезают, из-за опасности вирусной атаки.

Отказываться от использования изображений вовсе не стоит. Они оказывают существенный эффект на пользователей и повышают эффективность. Главное чтобы в случае отключения изображений, общий посыл письма был ясен, а оно само не "развалилось" превратившись в кучу некрасивого, "съехавшего" текста. Чтобы этого избежать, лучше обратиться к профессионалам. Компания, подробнее о которой можно узнать на сайте https://emailsoldiers.ru/uslugi/dizayn-i-html-verstka-pisem, создаст верстку писем, которые будут отлично выглядеть на различных устройствах. Специалисты учтут требования всех современных браузеров и почтовых клиентов.

Отсутствие сегментации

Сегодня, когда люди оставляют в интернете большое количество данных, очень странно не использовать их для сегментации. Есть множество критериев, по которым ее можно провести: сколько покупок человек совершает, как часто, из каких категорий, какие страницы сайта просматривает, с какого устройства и так далее. Совокупность этих данных позволяет провести сегментацию практически до одного подписчика. Чтобы проанализировать такой объем данных стоит воспользоваться сервисом https://emailsoldiers.ru/uslugi/power-bi, который представит их в удобном графическом виде. С помощью него гораздо быстрее станет ясно, насколько изменились показатели эффективности.

Не обязательно сразу начинать с индивидуальных портретов каждого подписчика. Поначалу можно ограничиться гендерными и возрастными параметрами. Это уже даст некоторый прирост конверсии.

Много выбора

Некоторые маркетологи создают множество различных призывов к действию в одном письме. Это попытка "убить нескольких зайцев сразу" приводит к тому, что ни одно из действий не происходит. Пользователь путается в таком обилии материала. Получается зависимость: много выбора – низкая конверсия.

Самым лучшим вариантом является один CTA элемент в тексте письма. Если это же CTA повторить в конце, конверсия будет еще выше.