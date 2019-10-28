Дорожная хроника: 2 человека погибли и 44 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 2 ребенка.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 ДТП с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 44 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 2 ребенка. Зарегистрировано 6 автоаварий с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 293 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 105 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.