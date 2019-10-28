Со дня смерти Юлии Началовой прошло более полугода. И все это время ее пресс-секретарь Анна Исаева всецело помогала семье певицы, ограждая от общения с журналистами. Она заботится о душевном состоянии родных артистки, дозировано комментируя все происходящее. Верность и тактичность Исаевой заслуживают похвал. Сегодня она поддержала новую инициативу.

Со дня смерти Юлии Началовой прошло более полугода. И все это время ее пресс-секретарь Анна Исаева всецело помогала семье певицы, ограждая от общения с журналистами. Она заботится о душевном состоянии родных артистки, дозировано комментируя все происходящее. Верность и тактичность Исаевой заслуживают похвал. Сегодня она поддержала новую инициативу.В России стартовал флешмоб #Юлязаслуженная. Тысячи неравнодушных людей выступили за присвоение певице почетного звания посмертно. И Анна Исаева им безумно благодарна. На своей странице в социальной сети она опубликовала подборку роликов, снятых поклонниками Началовой, с требованием дать любимой артистке "заслуженную"."Дорогие соотечественники, неравнодушные люди! Ваша любовь пронзила мое сердце. Ваша инициатива потрясла меня, родителей Юли, ее близких, – написала Исаева. – Наша поддержка – вам, наша благодарность, наше уважение к вам. "Юля заслужила", – пишете вы. Мы не ожидали столько народной любви! Я уже видела более 300 фотографий. Думаю, что вы имеете право выражать таким образом свое мнение и отношение к вопросу. Отдельное спасибо фан-клубу и Виктору Началову, который вспомнил замечательную песню "Синева" в исполнении дочери".Многие считают, что по совокупности заслуг перед страной Началова достойна звания Героя России. Возможно, эта светлая идея получит поддержку. Поклонники также верят, что в Москве появится улица Юлии Началовой, музыкальная школа и наркодиспансер ее имени, мемориальная доска на доме и памятник в одном из скверов. А жители Воронежа мечтают увидеть освященный в ее честь храм в одном из новых районов города.Напомним, что умерла 16 марта. Причиной смерти стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.