Шотландский актер Джеймс Макэвой тайно женился. Избранницей звезды фильма Люди Икс стала 40-летняя Лиза Либерати, сообщает таблоид Daily Mail. Будущие влюбленные познакомились два года назад ..

Шотландский актер Джеймс Макэвой тайно женился. Избранницей звезды фильма "Люди Икс" стала 40-летняя Лиза Либерати, сообщает таблоид Daily Mail.Будущие влюбленные познакомились два года назад на съемках фильма "Сплит", где Макэвой исполнил главную роль. В то время Либерати работала помощницей режиссера, уточняет .Напомним, в прошлом Джеймс Макэвой состоял в браке с артисткой Энн-Мэри Дафф. В 2010 году у пары родился сын Брендон. В мае 2016 года супруги объявили о разводе.