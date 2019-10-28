Ксения Собчак буквально прокляла Кристину Асмус, когда узнала о низких рейтингах своего шоу. Оказалось, что виной этому оказалась голая грудь миниатюрной актрисы. Асмус ответила на возмущение скандально известной ведущей.

Ксения Собчак буквально прокляла Кристину Асмус, когда узнала о низких рейтингах своего шоу. Оказалось, что виной этому оказалась голая грудь миниатюрной актрисы. Асмус ответила на возмущение скандально известной ведущей.На днях на "Ютуб" вышел новый выпуск шоу Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!". На сей раз гламурная блондинка побеседовала с актером Александром Петровым и обсудила премьеру фильма "Текст", где он сыграл главную роль. С ним в картине отметились Иван Янковский и Кристина Асмус, изображавшие влюбленных.27 Окт 2019 в 2:39 PDTМатериал дополняется