Автобус с 22 пассажирами перевернулся на трассе в Карелии. В ПАЗике находились 18 детей и четверо взрослых, уточняют в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Там рассказали, что на ..

Автобус с 22 пассажирами перевернулся на трассе в Карелии. В ПАЗике находились 18 детей и четверо взрослых, уточняют в пресс-службе регионального управления ГИБДД.Там рассказали, что на трассе Петрозаводск – Суоярви водитель автобуса не справился с управлением с слетел в кювет. Пострадавших, по предварительным данным, нет, но полиция начала доследственную проверку. В МЧС в свою очередь добавили, что детей везли на танцевальный конкурс из карельского города Кондопога, но из-за инцидента их пришлось доставить в ближайший поселок Эссойла Пряжинского района.