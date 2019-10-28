Татарские певцы Гузель Уразова
и Фирдус Тямаев сняли жестокое видео. На нем музыканты посмеялись над убитым
животным.
Татарские певцы Гузель Уразова
и Фирдус Тямаев сняли жестокое видео. На нем музыканты посмеялись над убитым
животным.
Гузель и Фирдус, ехавшие по трассе, остановились рядом со
сбитой автомобилем кошкой и начали неуместно шутить. Все происходящее
артисты комментируют на татарском языке и со смехом показывают
на раздавленный труп бедного животного.
"Не успели приготовить шашлык", – цитирует Уразову "Сами понимаете, едем на гастроли, есть хочется…
Поэтому мы с Гузель тут остановились", – поглумился Тямаев.
Отмечается, что изначально жуткое видео появилось в "Инстаграме"
певицы. Сейчас оно уже удалено из нее аккаунта. Поклонники исполнителей пришли бешенство
от выходки Уразовой и Тямаева. Они гневно отреагировали на глумление
артистов над смертью кошки. Примечательно, что музыканты все еще
не принесли извинений.
28 Сен 2019 в 1:49 PDT
12 Сен 2019 в 3:46 PDT
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