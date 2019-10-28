Татарские певцы Гузель Уразова и Фирдус Тямаев сняли жестокое видео. На нем музыканты посмеялись над убитым животным.

Татарские певцы Гузель Уразоваи Фирдус Тямаев сняли жестокое видео. На нем музыканты посмеялись над убитымживотным.Гузель и Фирдус, ехавшие по трассе, остановились рядом сосбитой автомобилем кошкой и начали неуместно шутить. Все происходящееартисты комментируют на татарском языке и со смехом показываютна раздавленный труп бедного животного."Не успели приготовить шашлык", – цитирует Уразову "Сами понимаете, едем на гастроли, есть хочется…Поэтому мы с Гузель тут остановились", – поглумился Тямаев.Отмечается, что изначально жуткое видео появилось в "Инстаграме"певицы. Сейчас оно уже удалено из нее аккаунта. Поклонники исполнителей пришли бешенствоот выходки Уразовой и Тямаева. Они гневно отреагировали на глумлениеартистов над смертью кошки. Примечательно, что музыканты все ещене принесли извинений.28 Сен 2019 в 1:49 PDT12 Сен 2019 в 3:46 PDTМатериал дополняется